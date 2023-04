Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag kehren die Schüler der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben in die Schule zurück. Das neue Schuljahr beginnt für sie mit einer Veränderung. Die Schulleiterin heißt ab jetzt Ina Schatzmann-Hinkel und nicht mehr Irmgard Bauer.

Ruhestand statt Rückkehr an die Schule, heißt das für Bauer. „Ich bin kein Urlaubstyp“, sagt sie und plant, die freie Zeit wieder mit Lernen zu füllen. Am Tag,