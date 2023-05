Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Élyséevertrag im Jahr 1963 war der Antrieb für viele deutsch-französischen Dorfpartnerschaften. In Clausen wurde für eine Jumelage bereits im Zweiten Weltkrieg, als Deutsche und Franzosen noch Erzfeinde waren, ins Leben gerufen. Offiziell besiegelt wurde die Partnerschaft mit Gilley am 6. und 7. Oktober 1990. Heute ist es darum still geworden. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie.

Die Aussage „...nun ruht sie still, doch unvergessen ...“ passt nur bedingt auf die ursprünglich sehr intensiv gelebte Freundschaft zwischen der französischen Gemeinde