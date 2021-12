Die alte Linde am Krähenberger Dorfgemeinschaftshaus soll gefällt werden. Sie wurde in den vergangenen Jahren zurückgeschnitten, hat sich aber nicht mehr so erholt wie erhofft

Gleichzeitig soll der Wurzelstock herausgefräst werden, damit ein neuer bis drei Meter hoher Laubbaum gepflanzt werden kann. Für die Beseitigung der kranken Linde fallen 1900 Euro an. Für Neupflanzung werden 300 Euro benötigt. Am Friedhof soll bei den beiden großen Linden das Altholz herausgeschnitten werden. Diese Arbeiten erfordern 840 Euro. Am Spielplatz in Richtung neues Baugebiet sollen Gehölze und Hecken für rund 540 Euro entfernt werden.

Der Beigeordnete Walter Arzt, der Bürgermeister Thomas Martin während einer längeren Krankheit vertreten hatte, lobte in der Ratssitzung am Donnerstag die außergewöhnliche Unterstützung der Dorfbewohner bei mehreren Arbeitseinsätzen auf dem gemeindlichen Friedhof. Es wurden 50 Meter Bordsteine versetzt und in die Fußwege neuer Splitt eingebaut. Rund ums Dorfgemeinschaftshaus gab es eine Säuberungsaktion, wo viele Eltern zusammen mit ihren Kindern aktiv waren. Zwei Arbeitseinsätze gab es am Spielplatz. Die Spielgeräte werden im Frühjahr aufgebaut.

Den jährlichen Heckenschnitt soll weiterhin die Firma Theo Bastian aus Hettenhausen erledigen. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Die Ruhebänke soll künftig stärker freigemäht werden, regte der Beigeordnete Walter Arzt an.