Die Polizei ermittelt bislang noch immer, wer das Feuer in einem der Baucontainer an der Maßweiler Baustelle gelegt haben könnte. Das Feuer brach am 3. Oktober morgens gegen halb acht aus.

In dem Container war das Büro der Bauarbeiter untergebracht, die die Landstraße ausbauen. Der Container wurde vollständig zerstört, weitere, danebenstehende Container, wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Schaden: rund 10.000 Euro. Weil an einem zweiten, vom Feuer halbwegs verschonten Baucontainer, deutliche Einbruchspuren entdeckt worden sind, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Einen technischen Defekt schließt sie aus.