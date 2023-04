Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am späten Freitagabend gab es in mehreren Orten in Deutschland Bombendrohungen gegen Gesundheitsämter. Auch das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz war betroffen. Noch ist unklar, wer für die Anrufe verantwortlich ist. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Die Drohung gegen das Gesundheitsamt Südwestpfalz, das im Kreishaus auf dem Sommerwald in Pirmasens untergebracht ist, ging am Freitagabend gegen 23 Uhr bei der Pirmasenser Polizei ein.