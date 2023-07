Den besten Notendurchschnitt mit 1,7 bei den Abiturprüfungen an der Berufsbildenden Schule Rodalben hat die 18-jährige Janna Wittmann aus Spirkelbach erreicht.

Janna Wittmann, die laut ihrem Klassenleiter Matthias Hoffmann eine sehr engagierte Schülerin und unter anderem stellvertretende Klassensprecherin gewesen war, sieht das Etappenziel Abitur mit einem lachenden und weinenden Auge. Da ist einerseits die Wehmut wegen der sich trennenden Lebenswege der Klassengemeinschaft, andererseits der Stolz auf das Erreichte und die Vorfreude auf die kommende Zeit.

Auf dem Weg zum Abitur durchlief sie drei Schulen. Nach dem Sekundarabschluss I, der Mittleren Reife, an der Realschule plus in Hauenstein, erwarb sie das Fachabitur an der BBS in Bad Bergzabern, ehe sie im vergangenen Jahr für die allgemeine Hochschulreife an die BOS II der Berufsbildenden Schule Rodalben wechselte. Ihren Lehrern stellt sie ein gutes Zeugnis aus. Sie sei an allen Schulen gefördert worden, sagt die Abiturientin, und sie habe sich stets gerecht behandelt gefühlt.

Als Lieblingsfach nennt Janna Wittmann das Fach Biologie. In diese Richtung tendiert auch ihre Berufswahl, die sie bislang noch nicht getroffen hat. Sie will ein Studium beginnen, – „vielleicht erst im nächsten Jahr“ –, wobei sie auf dem Gebiet Gesundheit tätig werden möchte. Bis dahin nimmt sie sich Zeit für ihre Hobbys. Wittmann reitet und schwimmt gerne, zudem spielt sie Gitarre.

Abiturienten

Fachabiturienten

