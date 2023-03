Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Biehlerhof, Ortsteil von Schönau bei Petersbächel gelegen, wurden in der letzten Zeit Baumfällarbeiten durchgeführt. Eine Einwohnerin vom angrenzenden Petersbächel, ärgerte sich darüber – weil dies im April während der Brutzeit erfolgte.

„Ich verstehe nicht, wieso sich der Forst nicht an seine eigenen Vorschriften hält“, kritisiert Maria Schaumburger in einem Brief an die Redaktion. „Mit