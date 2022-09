Die Stiftung der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG unterstützt dieses Jahr 58 Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet mit 70.000 Euro und einem VR-Kinderbus. Davon profitieren auch 17 Empfänger in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein. Darunter die Hauensteiner Kita St. Elisabeth, an die der Kinderbus ging.

70.000 Euro schüttet die seit 1997 bestehende Stiftung der Bank an Träger gemeinnütziger Projekte aus. Neben Gemeindeprojekten werden beispielsweise die Jugendarbeit in Vereinen sowie kulturelle oder kirchliche Initiativen bezuschusst. „Vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen aufgrund der Corona-Pandemie übliche Einnahmequellen ausgefallen sind, ist es umso wichtiger, Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen Spenden zukommen zu lassen“, erklärt dazu der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Faber.

Über die Verteilung der Mittel haben der Stiftungsvorstand und das Kuratorium, bestehend aus Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Dahner Felsenland, Hauenstein, Herxheim und Landau-Land, entschieden. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich über Dahn/Hauenstein und die Südliche Weinstraße. Die Spendenübergabe soll am 17. Dezember in Bad Bergzabern stattfinden. Die Kinder der Kita St. Elisabeth in Hauenstein haben ihren VR-Kinderbus bereits erhalten.

Geförderte Einrichtungen

Im Bereich Dahn/Hauenstein werden 2022 gefördert: TuS Erfweiler 1908, Jazz-Freunde Dahn, Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Dahn, SG Bruchweiler 1920, Förderverein Katholische Kindertagesstätte St. Franziskus, Turnverein Dahn 1910, Spielgemeinschaft Sauerbachtal, Förderverein der Protestantischen Kirchengemeinde Dahn, FC Fischbach. Bürgerverein Niederschlettenbach 2018, Ortsgemeinde Dimbach, Förderverein Kita St. Elisabeth Hauenstein, ASV Lug/Dimbach, ASV Schwanheim 1946, Hääschdner Needingsterzer ,TV 1904 Hinterweidenthal, DRK Ortsverein Hauenstein.

Bewerbung