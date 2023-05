Geboren in Brandenburg, aufgewachsen im Saarland, als junger Mann in der Pfalz sesshaft geworden: Helge Hussung feiert am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag. In Petersberg, wo er insgesamt zwölf Jahre als Bürgermeister tätig war.

Helge Hussung ist ein geselliger Typ. Also ein Mensch, der laut Duden die Fähigkeit und Neigung hat, sich leicht anderen anzuschließen und mit ihnen gesellschaftlichen Umgang zu pflegen. Das gilt bis heute. Weil der begeisterte Tennisspieler am Schläger etwas kürzer treten musste, hat er sich mehr aufs Wandern verlegt. Mit einer Gruppe „alter Herren, wie ich auch einer bin“, sagt er lachend. „Professor“ nennen manche seiner Mitwanderer den Mann, der 39 Jahre lang an der Husterhöh-Schule in Pirmasens unterrichtete und zu Hause eine Bibliothek mit über 8000 Büchern sein eigen nennt. Manche davon hat er selbst geschrieben.

Dass es mal so kommen würde, war nicht abzusehen, als er vor 80 Jahren in Luckenwalde das Licht der Welt erblickte. Seine Eltern waren aus dem Saarland nach Brandenburg gezogen. Sein Vater, ein Ingenieur, bekam dort seine erste Stelle. Nach dem Krieg zog es die Hussungs zurück ins Saarland, wo Helge am Gymnasium in Neunkirchen sein Abitur bestand. Er studierte an der pädagogischen Hochschule in Saarbrücken. 1968 bestand er die Prüfung für das Lehramt für die Volksschulen und kam mit einem Empfehlungsschreiben in die Pfalz. Beworben, genommen, geblieben.

Vor dem Umzug im Pirmasenser Stadtrat

Hussung war und ist ein politisch denkender und interessierter Mensch. In den 1970er Jahren gehörte er als Vertreter des Sommerwaldes der SPD-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat an. 1978 zog er ins benachbarte Petersberg, wo er gebaut hatte. Der gesellige Hussung kümmerte sich unter anderem darum, dass Petersberg ein Dorffest bekam. „Nach Hinterweidenthal war Petersberg erst das zweite Dorf im Landkreis, das ein solches Fest regelmäßig mit großem Erfolg durchführte“, erinnert Hussung. Wer gesellig, aktiv und politisch interessiert ist, bringt Eigenschaften mit, die einem Bürgermeister gut zu Gesichte stehen. 1994 war es soweit: Die Petersberger wählten Helge Hussung zum ersten Mal zum Ortsbürgermeister.

Die „Rote Socke“ – auch ein Spitzname, den Hussung mal bekam – hatte die Reihe der Petersberger CDU-Bürgermeister unterbrochen. Nach fünf Jahren trat er nicht mehr zur Wiederwahl an. 2007 übernahm er das Amt noch mal, behielt es bis 2014. Erdgasanschluss fürs Dorf, Windpark auf dem Steinberg – das waren große Projekte. Für ihn wichtig, dass verhindert werden konnte, dass in der Nähe des Staffelhofes ein großer Autohof mit Großtankstelle gebaut wurde. Auf dem Gelände steht nun eine Kartonagenfabrik, ein Wellpappewerk wird gerade gebaut. Beides bringe wichtige Einnahmen für die Gemeinde.

Begeisterter Tennisspieler

Hussung engagierte sich in der Lehrer-Gewerkschaft GEW und in der Europa-Union. Der überzeugte Europäer war auch im Tennis immer am Ball. Im Liga-Betrieb. Den TC Dreiherrenstein Petersberg hatte er mit gegründet, spielte später bei WB Zweibrücken und schlägt nun zur Entspannung mal beim TC Rieschweiler-Mühlbach an den Ball. Der „Professor“ ist ein echter Bücherwurm. Die mehr als 8000 Bücher zeigen, dass er sich, „für alles interessiert“, sagt er lachend. Science-Fiction mag er, nennt allein 650 Bücher aus diesem Genre sein Eigentum. Und er schreibt selbst. Sechs Bände seiner „Chronik der Familien Hussong/Hussung“ hat der begeisterte Familienforscher bereits veröffentlicht.

Langweilig wird ihm nicht. Dafür sorgt auch seine Frau Inge. „Ich halte ihn schon auf Trab“, sagt sie lachend. Auch am Geburtstag wird er auf Trab sein. Der gesellige 80-Jährige lädt für 11 Uhr in den Hanauer Ring 17 ein.