Am späten Freitagabend brannte zwischen Hornbach und Altheim ein zehn Jahre alter Ford.

Am Freitag, gegen 23.20 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von der Integrierten Leitstelle Landau zu einem Fahrzeugbrand zwischen Hornbach und Altheim an der Abzweigung Richtung Mittelbach alarmiert. Dort war ein Auto in Brand geraten – ein zehn Jahre alter Ford C Max. Die Feuerkräfte löschten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz, danach wurde das Fahrzeug vom Abschleppdienst abtransportiert. Der Eigentümer konnte das Auto eigenständig unverletzt verlassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.

Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Hornbach, Althornbach, Contwig und Mauschbach mit Unterstützung der

Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Im Einsatz befanden sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Feuerwehrfahrzeugen. Die Einsatzdauer betrug anderthalb Stunden. Das teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehr, mit.