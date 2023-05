Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Innen, außen, innen. In der katholischen Kirche St. Peter in Petersberg waren seit 2015 – mit Unterbrechungen – die Handwerker zu Gange. Nun sind die finalen Renovierungsarbeiten im Kircheninnern beendet, das große Gerüst, das die Firma Leidner aus Landau gestellt hatte, welches das gesamte Kirchenschiff einnahm, hat wieder Platz gemacht für die Bänke.

Am Palmsonntag, 9. April, wird in der Kirche St. Peter in Petersberg wieder Gottesdienst gefeiert (9 Uhr). Dann lohnt auch der Blick an die Decke des Gotteshauses, das architektonisch