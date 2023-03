Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ende Juni 2019 wurden zwei Asylbewerber in der Nähe der Dahner Flüchtlingsunterkunft angegriffen. Am Montag saßen drei Männer auf der Anklagebank des Amtsgerichtes in Pirmasens. Ob es sich tatsächlich um die Angreifer handelte, blieb allerdings unklar.

Die drei Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sind zwischen 28 und 29 Jahre alt. Alle drei leben derzeit von Hartz IV. Zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft schwiegen