Seit September baut das Unternehmen Deutsche Glasfaser das Glasfasernetz in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben aus. In den letzten Wochen pausierten die Arbeiten aufgrund der Winterzeit und des schlechten Wetters. Seit der vergangenen Woche sind die Baukolonnen wieder im Einsatz. Wie das Unternehmen mitteilt, sind ein Viertel der erforderlichen Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen, die restlichen Arbeiten sollen bis zum Sommer erfolgen.

Nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten werden dann voraussichtlich im vierten Quartal die Kundenanschlüsse aktiviert. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser geht davon aus, dass ab nächstem Jahr den Kunden in ganz Waldfischbach-Burgalben echte Glasfaseranschlüsse zur Verfügung stehen.

Die Bauprozesse finden laut Unternehmensangaben in enger Zusammenarbeit mit dem Bauamt und der Bauleitung des Baupartners statt. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straßen, Gehwege) durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den jeweils beauftragten Baupartner ist obligatorisch. Im Falle eines Ausbesserungsbedarfs kümmere sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung, sicherte Deutsche Glasfaser zu. Bei Fragen können sich Bürger an den Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in der Hauptstraße 31 in Waldfischbach-Burgalben wenden, der montags von 8 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.