Der Hägar-Club Schindhard eröffnet am Sonntag zwei neue Kubb-Felder im Bruchweilerer Park. Der Verein will damit den Menschen im Dahner Tal neben Schindhard einen weiteren Platz zum Kubben anbieten.

Die Idee wurde, wie so viele, während des Lockdowns geboren: Zwei Jahre lang war die Kubb-Szene lahmgelegt, nichts lief. Der Hägar-Club Schindhard wollte den Leuten im Dahner Tal aber trotzdem das Kubbspielen ermöglichen, wie der erste Vorsitzende Eric Flory erklärt. Da Turniere, wie beispielsweise das europaweit bekannte „Pfälzer Kubb Open“ in Schindhard, nicht stattfinden konnten, überlegte sich der Verein etwas anders. Ein fest installiertes Kubb-Feld sollte Abhilfe schaffen. Daraus sind jetzt zwei geworden.

Die neuen Felder befinden sich im Bruchweilerer Park, in der Nähe des Kindergartens. „Wir veranstalten jedes Jahr unser internes ,Family and Friends-Turnier’ in Bruchweiler und viele Mitglieder kommen aus dem Ort“, erklärt Kassenwart Jens Meier den Standort. Man könne sich aber vorstellen, weitere Spielfelder im Dahner Tal zu errichten, falls das Angebot in Bruchweiler gut angenommen werde. Ziel des Vereins sei es, Kubb lokal bekannter zu machen und sowohl Einheimischen als auch Touristen eine Möglichkeit zum Klötzeln zu bieten.

Auch für Anfänger geeignet

Rund 5000 Euro haben die beiden Felder im Park gekostet – zum größten Teil finanziert über Sponsoren und Fördergelder. Ein Feld ist fünf Meter breit und acht Meter lang, muss aber gar nicht mehr abgemessen werden. Denn zur Spielfeldabgrenzung wurden Stahlrahmen in den Boden eingelassen, sodass gleich losgekubbt werden kann. Bereits im März dieses Jahres hat der Hägar-Club den Untergrund begradigt und mit Rollrasen ausgelegt. Also beste Voraussetzungen fürs Wikingerschach.

Anfänger dürfen sich ebenfalls in den Park trauen. „Eigentlich ist es sogar gerade für Anfänger gedacht“, betont Eric Flory. „Wir haben nämlich neben den Feldern eine Tafel aufgestellt, auf der alle Spielregeln aufgelistet sind. Und über einen QR-Code gelangt man zu einem Erklär-Video. Man kann also innerhalb von drei Minuten loslegen.“

Noch Sitzplätze geplant

Auch ein Kubb-Spiel soll es vor Ort geben – für diejenigen, die kein eigenes besitzen. „Da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Leute so ehrlich sind und nichts mitgehen lassen“, sagt Jens Meier. Für einen gemütlichen Aufenthalt soll auch noch eine Sitzgruppe aufgestellt werden, da gebe es aktuell jedoch Lieferprobleme.

Am Sonntag ab 14 Uhr will der Verein die Felder einweihen – mit Brezeln, Getränken und natürlich ganz viel Kubb. Ab dann fliegen auch in Bruchweiler die Wurfhölzer.