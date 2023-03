Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag und Sonntag feierten Erfweiler und Belmont de la Loire ein halbes Jahrhundert „Belerf“, die Partnerschaft ihrer beiden Gemeinden. Fast 90 französische Gäste reisten für das Jubiläum an, um die Jumelage zu würdigen. Nach 50 Jahren steht nun eine neue Generation in den Startlöchern, die die Partnerschaft gerne weiterführen möchte.

Die Vorfreude am Samstag ist groß: Um 13 Uhr sollen die französischen Gäste aus Belmont ankommen. Fast pünktlich rollt der Bus auf den Belmontplatz. Die