Alle Kinder aus den umliegenden Orten vereint und nicht in verschiedenen Schulen untergebracht. Für viele war das Konzept der Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim ein Schritt in die Zukunft. Jetzt feiert die Bildungsstätte ihr 50-jähriges Bestehen.

Zukunftsweisend war eines der Schlagworte, die damals bei der Eröffnung der Klingbachschule fielen. Wo vorher die Kinder in die Schulen von Appenhofen, Billigheim, Ingenheim und Mühlhofen gingen,