Am Freitag, 25. November, ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auf Initiative des Serviceclubs Zonta werden weltweit unter dem Motto „Zonta says no – Orange the World“ viele öffentliche Gebäude orange angestrahlt, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Der Zonta Club Bad Bergzabern setzt wegen der Energiekrise in diesem Jahr auf eine nachhaltigere, ressourcenschonende Alternative.

Der Club stellt im Raum Bad Bergzabern und Annweiler orangefarbige Sitzbänke auf, die in strahlender Farbe und mit dem Slogan „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ auf das Thema hinweisen. Diese Bänke werden mit einem QR-Code versehen, der direkt auf die Website des Clubs führt. Dort finden von Gewalt Betroffene nicht nur Informationen rund um die Aktion, sondern auch Nummern von Hilfetelefonen und Adressen von Anlaufstellen.

Einige machen mit

Als Vorreiter engagiert sich laut Zonta die Stadt Annweiler, die als erster Kooperationspartner zugesagt hat, eine Bank in der Innenstadt und eine weitere im Ortsteil Queichhambach aufstellen zu lassen. Zwei weitere Bänke finden dauerhaft am Pfalzklinikum Klingenmünster sowie am Deutschen Weintor in Schweigen Platz. Vor der Kreisverwaltung in Landau wird eine dort vorhandene Bank mit einem QR-Code versehen, ebenso wie einige Bänke im Stadtgebiet von Bad Bergzabern. Auch das Rathaus Oberotterbach wird im kommenden Frühjahr mit einer Bank nachziehen und die Aktion in den kommenden Tagen durch ein Banner unterstützen.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Annweiler am Freitag, 25. November, wird eine orangefarbene Bank um 17 Uhr symbolisch der dortigen Stadtspitze übergeben. Die Germersheimer Tanzgruppe Fireflies wird eine Feuershow bieten.

Gemeinsam durch die Nacht

In Landau ruft das Offene feministische Treffen (Ofemi) zum Internationalen Tag gegen Gewalt an „Finta“ (Frauen, Inter, Nicht-Binär, Trans, Agender) auf. „Alleine in Deutschland fanden im Jahre 2020 139 Femizide statt – das bedeutet, dass jeden dritten Tag eine Finta durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners starb“, heißt es in dem Aufruf. Auch alltägliche Situationen wie der nächtliche Nachhauseweg oder die Nacht in einer Bar oder einem Club seien für viele mit der Sorge vor sexuellen Übergriffen und bedrohlichen Situationen verbunden. „Das lassen wir uns nicht gefallen! Wir stehen auf, sind laut und holen uns die nächtlichen Straßen zurück!“ Am Freitag, 25. November, um 19 Uhr zieht ein Zug durch die Nacht. Startpunkt ist der Stiftsplatz in Landau.

Info

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hat die Nummer 0800 01 16 016.