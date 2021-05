Wer auf saisonales Obst und Gemüse aus der Region Wert legt, wird vor allem in Hofläden fündig. Christoph Kuntz führt solch einen Laden in Herxheim. Seine Kunden werden dabei von einer selbst hergestellten Spezialität angelockt.

Das kleine Geschäft namens Christoph’s Hoflädel im Norden Herxheims betreibt Christoph Kuntz zusammen mit seinem Ehepartner Christian. Die Lebensmittel in ihrem Laden seien tagesfrisch, weil sie keine langen Transportwege hinter sich hätten. Da könne Supermarktware, die von weit her angekarrt werde und oft tagelang im Regal liege, nicht mithalten.

Den denkbar kürzesten Weg bei ihm haben Kartoffeln, Weiß- und Rotkraut sowie Kräuter, sagt Christoph Kuntz. Der Hofladen liegt nämlich auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgelände seiner Eltern Maria und Volker Kuntz, die dort verschiedene Kartoffelsorten anbauen, darunter auch Süßkartoffeln. „Weniger ist mehr“, erklärt die Mutter ihre Philosophie und meint damit: „Keine Masse erzeugen, sondern Qualität.“

Was Kunden interessiert

Sohn Christoph, ein ausgebildeter Koch, hat das Kaufverhalten seiner Kunden genau beobachtet. Die Rückbesinnung auf saisonales Obst und Gemüse aus der Region habe bei ihm schon vor Jahren eingesetzt und sich während des Lockdowns noch verstärkt, als geschlossene Betriebskantinen sowie Kitas und Schulen Menschen dazu zwangen, überwiegend zu Hause zu bleiben.

Wo kommen die Produkte her? Wie wurden sie behandelt? Wie ist ihre Umweltbilanz? Solche Fragen stellen sich immer mehr Verbraucher. „Es ist immer gut zu wissen, was man isst und trinkt“, sagt Kuntz. Es werde mehr und ernährungsbewusster gekocht als früher. Wer Wert auf frische Ware legt und angesichts der Infektionslage größeren Menschenmengen ausweichen will, der ist im Herxheimer Hoflädel gut versorgt.

Wo kommen die Produkte her?

Was nicht selbst produziert wird, stammt von Obstplantagen und Gemüsebauern aus der Nähe. Neben Äpfeln und Birnen gehören je nach Saison auch Erdbeeren und Wassermelonen dazu. Oder auch Artischocken. Ebenso im Angebot ist Frischmilch. Lediglich die exotischen Südfrüchte kommen vom Großmarkt – es wächst eben nicht alles in der Toskana Deutschlands. Selbst hergestellt dagegen sind die Marmeladen, Pralinen und der originelle Eierlikörkuchen in der Dose.

Kuntz und sein Partner kennen ihre Kundschaft ganz genau und bieten für alle Besucher etwas an: Da sind die etwas älteren Herrschaften, die nach dem traditionellen Grundsortiment Ausschau halten, nach heimischen Gemüsen und Obst. Jüngere dagegen erwartet neben der Sortenvielfalt auch küchenfertige Convenience, also Erleichterung beim Kochen. Im Angebot sind beispielsweise eine Gemüsepfanne im Beutel, die nur noch im Topf angebraten werden muss, sowie fix und fertig geputzte und gewaschene Mischsalate mitsamt Dressing.

Von Spezialität angelockt

Und dann gibt es Kunden, die gar nicht wegen der frischen Produkte kommen, sondern allein wegen einer Spezialität des Hoflädchens. Seit fünfzehn Jahren stellt Kuntz Nudeln her. Am Anfang nur aus Spaß für den Hausgebrauch. Das sprach sich unter den Nudelfreunden schnell herum, sodass aus dem Hobby ein Betriebszweig wurde. Heute laufen fünf Maschinen täglich auf Hochtouren und produzieren luftgetrocknete Teigwaren wie Tomaten-, Spinat-, Schoko- oder Vollkornnudeln, ebenso die vegane Variante ohne Ei.

Alle Produkte werden schonend zubereitet, ganz ohne Konservierungsstoffe und Bindemittel. „Unsere Nudeln sind Kunstwerke, die man schmecken kann“, bemerkt Kuntz nicht ohne Stolz. Die „Kunstwerke“, mehr als fünfzig Nudelsorten in verschiedenen Formen, kann man auch in Supermärkten kaufen oder im Internet bestellen.

Seit Januar ist es möglich, auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Hoflädels einzukaufen. Neben der Eingangstür befindet sich ein Automat, gut bestückt mit Nudeln, Kartoffeln, Eiern und Tomatensoße. Dieses Angebot werde gut angenommen, sagt Kuntz. Wie sich die Kunden nach Ende der Pandemie verhalten werden, könne man nicht vorhersehen. Aber bange ist dem Chef nicht. Denn das Hoflädel hat Stammkunden, die das Einkaufen frisch vom Bauernhof nicht mehr missen möchten.

Die Serie

Lebensmittel aus der Region liegen voll im Trend. Und die Betreiber von Hofläden bieten genau das an: regionale und saisonale Produkte. Sie haben viel mehr zu bieten als nur Kartoffeln und Co. Über die Menschen und ihre Leidenschaft geht es in der Serie „Frisch uff de Disch“, die in loser Folge erscheint.