Die Nachspeise ist gerettet: Erdbeeren können wieder im Einzelhandel oder an zahlreichen in der Südpfalz verteilten Ständen erworben werden. Eine Leserin freut sich auf die neue Saison – ärgert sich aber über Landwirte aus der Region.

Clery versüßt Südpfälzern den Mai. Jene Erdbeersorte, die Mitarbeiter von Christof Steegmüller derzeit auf den Feldern bei Offenbach pflücken. Wie der Landwirt berichtet, wird seit vergangener Woche die erste richtige volle Ernte in Schälchen portioniert. Sie werden an 13 Stände gefahren, die in der Südpfalz verteilt stehen. „Die kühlen Temperaturen im April haben den Saisonbeginn etwas verzögert“, berichtet Steegmüller.

Auch wenn landwirtschaftlich genutzter Boden den Regen der vergangenen Tage gebraucht habe, könnte etwas mehr Sonne nicht schaden. Denn dann könnte eine größere Erntemenge erzielt werden, was wiederum für günstigere Verkaufspreise sorgen würde. Derzeit wird zwischen 4,50 und fünf Euro für ein 500-Gramm-Schälchen Erdbeeren aus der Pfalz bezahlt. Die Preise dürften zwar zurückgehen, aber nicht unter 3,50 Euro aus dem Vorjahr fallen, vermuten die Landwirte.

Kritik an Folientunneln

Die roten Früchte gibt es aber nicht erst seit vergangener Woche auf dem Markt, sondern schon seit einigen Wochen. Bei Steegmüller etwa waren die Erntehelfer ab dem 22. April auf den Feldern tätig. Besser gesagt in den begehbaren Folientunneln, die auch auf den Offenbacher Feldern zu sehen sind. Dort reifen die Erdbeeren früher als auf freien Flächen, die Steegmüller unter anderem für Selbstpflücker bereitstellt. Dank des Anbaus unter Folien könnten Kunden früher als sonst im Handel zur einheimischen Warme greifen – zu einem Zeitpunkt, an dem bis einst nur importierte Erdbeeren zu haben waren.

Brigitte Wagner-Fischer aus Rülzheim sind diese Folientunnel aber ein Dorn im Auge. Sie schüttele immer den Kopf, wenn sie mit dem Fahrrad zwischen Herxheim und Herxheimweyher unterwegs sei und die Anbauflächen vom Obsthof Zirker sehe. „Das sieht ganz und gar nicht schön aus“, sagt die 57-Jährige. Abgesehen von der Optik habe das mit einer umweltfreundlichen Anbauweise nichts zu tun. Sie warte lieber drei Wochen länger, um Freiland-Erbeeren genießen zu können. Wagner-Fischer kritisiert unter anderem, dass durch den abgedeckten Bereich Tieren Lebensraum genommen werde. Das bemängeln auch Naturschützer.

Regenwasser geht nicht verloren

Carmen Schauroth von der Regionalstelle Süd des Naturschutzbundes (Nabu) weist darauf hin, dass beispielsweise Vögel nicht mehr auf den Feldern landen und nach Nahrung suchen könnten. Auch Feldhasen müssten sich nach anderen Ecken umschauen. Wagner-Fischer spricht darüber hinaus auch die Verdunstungskühlung an. So wird der Prozess bezeichnet, wenn nach einem Regen das Wasser verdunstet und damit die Luft abkühlt. Nun prasselten die Regentropfen auf die Folien statt auf den Boden.

Ellen Zirker vom gleichnamigen Herxheimer Unternehmen stellt klar, dass das Regenwasser nicht verloren gehe. Es werde aufgefangen und dafür verwendet, die Erdbeeren sechs Mal am Tag für jeweils zehn Minuten zu bewässern. Auch Grundwasser werde benötigt, allerdings deutlich weniger als für Freiland-Erdbeeren. Dass auf den Ackerflächen die Erdbeeren unter Folien statt unter freiem Himmel wachsen, liege an den Händlern und letztlich auch an den Verbrauchern. „Sie haben uns vor drei Jahren zu diesem Schritt bewogen.“ Christof Steegmüller bestätigt, dass es Kunden mit regionaler Ware nicht schnell genug gehen kann: „Kaum haben wir mit der Erdbeerernte begonnen, wird nach Himbeeren gefragt. Kaum wird es Himbeeren geben, wird nach Kirschen gefragt werden, die wir im Übrigen nicht anbauen.“

Was für den geschützten Anbau spricht

Den Landwirten zufolge möchten Menschen frühmöglichst regionale Ware, das sei nicht nur bei Erdbeeren so, sondern auch bei anderen Gemüsesorten wie Spargel. Und was den Kunden auch wichtig sei: Die Ware muss makellos sein. Gerade das stelle der Anbau in Folientunnel sicher, weshalb Christof Steegmüller von einem geschützten Anbau spricht. Der Offenbacher, der für den Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauer tätig ist, weist darauf hin, dass die Erdbeeren unter den Folien vor Stürmen, heftigen Regenfällen und zu starker Sonneneinstrahlung geschützt seien. „Niederschläge können die Früchte so beschädigen, dass sie dadurch schneller faulen.“ Unter Folien hätten die süßen Früchte dagegen jene Form und Farbe, die Kunden wünschten. „Davon abgesehen ist der Erdbeeranbau mittlerweile so teuer, dass sich kein Anbauer Ernteverluste erlauben kann“, sagt Steegmüller. Das hänge nicht nur mit dem Mindestlohn zusammen.

Zudem habe der geschützte Anbau seinen Preis. Die Investitionskosten für ein Hektar Folienanbau betragen laut Steegmüller je nach Intensität bis zu 150.000 Euro. Das Geld sei aber gut angelegt, komme diese Art des Erdbeeranbaus schließlich doch auch der Umwelt zugute. Wie Ellen Zirker erklärt, müssten in Folientunneln nämlich kaum Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Auch Pilzbefall könne ausgeschlossen werden, und zwar in Stellagen. So nennt sich eine moderne Art des Erdbeeranbaus in Folientunneln. Dabei wachsen die Pflanzen nicht auf dem Boden in Dämmen, sondern in Behältern, die an Blumenkästen erinnern und mithilfe von Stützen in gut einem Meter Höhe hängen. Die Erntehelfer freut es, können sie doch ihren Rücken schonen, wenn sie wie in einem Supermarkt ihren Wagen durch die Reihe schieben und die reifen Beeren pflücken können.

Bis zu 60 Erntehelfer im Einsatz

Apropos Erntehelfer: Bei Zirker sind jedes Jahr zwischen 40 und 60 Saisonkräfte bis Mitte Juli im Einsatz. Sie sind schon ab 6 Uhr auf den Feldern tätig, damit die frische Ware rechtzeitig vor Eröffnung des Einzelhandels in der Obstabteilung zu finden ist, sowie an den 20 Ständen, die Zirker in der Südpfalz aufgestellt hat.

Wagner-Fischer weiß, dass auch wirtschaftliche Gründe Landwirte dazu bewegen, Erdbeeren beim Wachsen behilflich zu sein. Allerdings frage sie sich, weshalb die Folien bei Herxheim ganzjährig über die in den Boden gesteckten Metallstangen gespannt sind und nicht nach der Saison abgehängt werden, damit für einen Teil des Jahres die Felder unter freiem Himmel sind. Ellen Zirker merkt an, dass die Folien auch für das Wachstum der neuen Pflanzen nötig seien. Für acht Jahre könnten sie genutzt werden. Aber schon jetzt sei sie mit Unternehmern in Kontakt, die diesen Stoff gerne abkaufen und recyceln möchten.

Nabu-Sprecherin Schauroth weist darauf hin, dass Naturschützer die Folien auch aus einem anderen Grund ungern sehen. Auch nach der Entsorgung könnten Reste in der Natur liegen bleiben. Würden sie von Tieren verzehrt, könnte es tödliche Folgen haben.