Die vier Wohnmobilstellplätze am Offenbacher Queichtalzentrum erfreuen sich großer Beliebtheit. Sogar so großer Beliebtheit, dass sie im vergangenen Jahr ihre Kosten decken und einen kleinen Gewinn erwirtschaften konnten. Darum hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die Fläche für die Campingfahrzeuge zu erweitern: Statt bisher vier soll es bald sechs Plätze geben. „Die beiden zusätzlichen Stellplätze werden direkt neben den vorhandenen Stellplätzen angelegt und mit einer Stromsäule ausgestattet“, informiert der Beigeordnete Simon Wingerter. „Mit der Umsetzung wird direkt begonnen, um diese bald möglichst zur Verfügung zu stellen.“ Ein momentan an der Stelle befindlicher Behindertenparkplatz wird in die Parkbucht gegenüber verlegt. Kosten soll das Ganze rund 16.000 Euro.