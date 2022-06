Zur Sommersonnenwende am Montag, 21. Juni, veranstalten über vierzig professionelle Waldbaden-Anbieter die Benefiz-Aktion „Deutschland geht Waldbaden“. Bereits im zweiten Jahr wird am längsten Tag des Jahres deutschlandweit Waldbaden für den guten Zweck angeboten, so auch in Annweiler. Michaela Dalchow, Organisatorin der bundesweiten Benefiz-Aktion zugunsten der heimischen Wälder, erklärt: „Als Anbieter von Waldbaden in Deutschland nutzen wir die Wälder und möchten über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald etwas an sie zurückgeben. Durch unsere Aktion laden wir andere dazu ein, dieses wichtige Ökosystem zu schützen.“ Der Wald erfülle viele elementare Funktionen wie beispielsweise die Reinigung der Luft. Vor allem sei er aber wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Treffpunkt für das Waldbaden in Annweiler-Bindersbach ist ab 16 Uhr auf der Terrasse des alten Kurhauses. Um 17 Uhr startet das Waldbad, das mit einer Feuerzeremonie und einem anschließenden Getränk auf der Terrasse des Kurhauses abschließt. Die Teilnahmegebühr am Waldbaden beträgt 25 Euro, die als Spende komplett Naturschutzprojekten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zugutekommen. Vom Erlös in Annweiler werden pro Gast gut fünf Bäumchen in einer gesonderten Aktion mit der Trifels Natur im Spätherbst gepflanzt. Anmeldungen sind bei Rudolf Klotz telefonisch unter 01712611156 oder unter www.der-waldbademeister.com möglich.