Viertklässler der Grundschule Kleine Kalmit in Ilbesheim haben sich dieser Tage genauer mit dem Aufbau der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ beschäftigt und kräftig darin geschmökert. Am meisten interessierte die Schüler wie der Arbeitsalltag eines Redakteurs aussieht, wie eine Schlagzeile entsteht und welche W-Fragen (Wer?, Wann?, Wo?, Was?, Warum?, Wie?, Woher ist die Information?) in einem Artikel beantwortet werden sollten. In diesem Zusammenhang wollten die Viertklässler wissen, wie Unfallberichte den Weg in die Zeitung finden, denn im Unterricht beschäftigen sie sich selbst mit diesem Thema. Anhand von Stichpunkten und Bildern mussten sie selbst in die Rolle des Reporters schlüpfen und Berichte verfassen, wie Lehrerin Birgit Ehmann erklärt. Neu war den Kindern, dass die Redaktion täglich von der Polizei oder der Feuerwehr über Notfälle und Unfälle informiert wird und die Aufgabe der Journalisten dann darin besteht, diese Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Besonders gefreut haben sich die Schüler zum Abschluss über eine „coole“ RHEINPFALZ-Sonnenbrille.