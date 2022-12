Über gleich zwei Auszeichnungen kann sich der Herxheimer Verein Schüler für Tiere freuen. An Weihnachten plant der Tierschutzverein wieder eine Aktion für Brummifahrer, für die noch Unterstützer gesucht werden.

Der Verein mit über 20 Gruppen in elf Bundesländern sowie je einer Gruppe in Mexiko, Kenia, Thailand und der Schweiz und 23 Gruppen in Rumänien hat die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vom Bundesbildungsministerium und von der Deutschen Unesco-Kommission verliehen bekommen. 16 Initiativen mit innovativen Bildungsangeboten wurden ausgezeichnet. Schüler für Tiere überzeugte die Jury durch ein beispielhaftes Engagement in diesem Bereich und einen besonderen Einsatz für die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Zudem erhielt der Verein den dritten Platz von 463 Projekten beim Deutschen Engagementpreis im Bereich Publikumspreis. Vom 8. September bis 19. Oktober konnte online abgestimmt werden. Vorgeschlagen hatte den Verein Das Umweltministerium, nachdem Schüler für Tiere 2021 den Tierschutzpreis Rheinland-Pfalz gewonnen hatte. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement.

Spenden für Weihnachtsaktion

Wie Vorsitzende Sabine Luppert berichtet, plant der Verein wie im Vorjahr eine Aktion für Brummifahrer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Damit will der Verein Fernfahrer etwas Gutes tun, die an den Feiertagen unterwegs sind, um die Menschen mit Konsumgütern und Co. zu beliefern. 2021 hat Schüler für Tiere 65 Lkw-Fahrer mit Überraschungstüten beschenkt. „Für dieses Jahr hatten wir alle großen Lebensmittelmärkte wie Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, SBK und so weiter angeschrieben und um Lebensmittel-/Süßigkeitenspenden gebeten – aber leider nur Absagen erhalten. Nun hoffen wir auf die Hilfe unserer Mitbürger.“

In diesem Jahr möchte der Verein 150 Fernfahrer besuchen und ihnen eine Tüte mit Lebensmitteln (Dosensuppen/Eintopf, Süßigkeiten, Tee ...) übergeben. Der Tierschutzverein bittet dafür um Lebensmittelspenden, die in der Unteren Hauptstraße 6 in Herxheim oder an der Aral-Tankstelle in der Zeiskamerer Straße in Bellheim abgegeben werden können, und gibt den Hinweis: „Da viele der Fahrer muslimisch sind, ist es am einfachsten, wenn Sie beim Einkauf etwas Veganes kaufen, damit machen Sie uns die Übergabe leichter.“ Auch Geldspenden sind willkommen auf das Konto: Schüler für Tiere, VR-Bank Südpfalz, Iban: DE75548625000002589257, Betreff: Fernfahreraktion.