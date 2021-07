Der letzte Testtag im DRK-Testzentrum im Kurpfalzsaal in Edenkoben ist am Sonntag, 25. Juli, von 10 bis 14 Uhr, wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitteilt. Dann folgt der Umzug: Im Außenbereich des DRK-Heims in der Luitpoldstraße wird das neue Testzentrum entstehen. Die nötigen Umbau- und Vorbereitungsarbeiten werden einige Tage in Anspruch nehmen. Bis das Edenkobener Testzentrum an neuer Stelle an den Start geht, wird DRK-Ortsverein St. Martin in der Kellereistraße 1 wieder verstärkt präsent sein: Mittwoch und Freitag, von 17 bis 19 Uhr, und Sonntag, von 10 bis 17 Uhr.