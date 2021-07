Defekte Straßenlaternen stellen für Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer ein großes Risiko dar und gefährden deren Sicherheit. Deshalb sollten sie im Schadensfall umgehend repariert werden. Damit Störungen eindeutig lokalisiert werden können und deren Behebung in Zukunft seitens der Pfalzwerke Netz AG zügiger möglich ist, startet das Unternehmen ein Pilotprojekt in den Impflingen, Maikammer und Limburgerhof durch.

Dort werden alle Laternen mit einem QR-Code ausgestattet, so dass Bürger schnell und unkompliziert eine Störung melden können, die dann direkt bei der Pfalzwerke Netz AG landet, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Und so funktioniert es: Mitarbeiter der Pfalzwerke Netz AG bringen derzeit in den drei Gemeinden an jeder Straßenlaterne einen Aufkleber an. Darauf ist ein QR-Code zu finden. Die Nutzer können nun Störungen der Straßenbeleuchtung direkt über den QR-Code melden. Einfach die Handykamera aktivieren und den Code abscannen.

Über den QR-Code gelangen Bürger zu einem Formular auf der Webseite der Pfalzwerke Netz AG, worüber sie aus einer vorgegebenen Liste die passende Störung auswählen können. Dabei ist es ganz unerheblich, um welche Art von Störung es sich handelt – ob die Laterne nur flackert oder sogar ganz beschädigt ist. Alle weiteren Informationen zur Laterne sind bereits im Formular vorab ausgefüllt. Das Pilotprojekt läuft bis Ende des Jahres. Bei erfolgreicher Testphase und entsprechender Resonanz aus der Bevölkerung will das Unternehmen den Service auf alle Gemeinden im Netzgebiet ausrollen.