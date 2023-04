Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gründungsgeschichte des SV Spirkelbach liest sich wie der Bericht über eine Revolution. Sabotageakte, Ausschlüsse, Wortgefechte – all das gab es in dem kleinen Dorf, als ein paar junge Männer einfach nicht mehr turnen, sondern gegen den Ball treten wollten. Am Wochenende wird der Verein 100 Jahre alt.

Es gab in Spirkelbach bereits 1913 einen Turnverein. Unabdingbare Vereinstreue gehörte in jener Zeit zur Mitgliedschaft. Die Statuten kamen einem Glaubensbekenntnis gleich. Verstöße