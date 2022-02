Zum Rebschnitt im Januar hat die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ Winzerinnen und Winzer im Ahrtal mit Rebscheren unterstützt. Im nächsten Arbeitsschritt folgt das Anbinden der Reben in den Weinbergen.

Deshalb leistet die Spendeninitiative erneut Hilfe mit dringend benötigten Arbeitsmaterialien: „Rund 60 Rebenbindegeräte werden derzeit zu Weingütern ins Ahrtal gebracht, die die Winzerinnen und Winzer bei der täglichen Arbeit unterstützen sollen“, so die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (GER) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Insgesamt fließen rund 16.000 Euro in das Hilfsprojekt.

In Zusammenarbeit mit Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf wurden die Beli-Rebenbindegeräte bei der Firma Seibert Gerätebau in Barbelroth, die die Geräte selbst herstellt, beschafft. Diese werden aktuell in die besonders betroffenen Orte Marienthal, Dernau, Rech und Altenahr gebracht. Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf, die unter anderem durch die Vitamintransporte zahlreiche Kontakte ins Ahrtal haben und dort regelmäßig unterstützen, haben den Bedarf an Hilfsgütern bei den Weingütern im Ahrtal ermittelt und ausgewertet. Im Ergebnis fehlen noch immer Arbeitsmaterialien.

Spendenaktion geht weiter

Das hat auch ein Besuch im Ahrtal Anfang des Jahres gezeigt: Dort waren die Verantwortlichen der Spendenaktion, um in direkten Gesprächen weitere Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten. Sie trafen sich unter anderem mit dem Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Bad Neuenahr-Ahrweiler, Horst Gies, und den dort eingesetzten Koordinatoren aus der Südpfalz. „Es waren bedrückende Bilder und Erlebnisse, mit denen wir nach Hause gefahren sind. Wir sind dankbar, dass die Südpfälzerinnen und Südpfälzer mehr als ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe die Menschen im Ahrtal nicht vergessen haben und weitere Spenden leisten“, betonen die Verantwortlichen der Spendenaktion.

Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ hat bisher rund 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport des Projekts Wiederaufbauhilfe des DLRG-Bundesverbandes in Kooperation mit dem DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz, den DLRG-Gliederungen in Rheinland-Pfalz sowie den DRK-Kreisverbänden Germersheim, Landau und Südliche Weinstraße mit Unterstützung der Firma Hornbach Baumarkt AG eingesetzt. Rund 70.000 Euro wurden für den Einbau von Heizkörpern weitergeleitet. Außerdem unterstützte die Initiative mit 15.000 Euro den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. Rund 5000 Euro wurde für Material des Helfer-Stabs zum Zwecke der allgemeinen Versorgung weitergeleitet und 50.000 Euro sind in die „Barriquefass-Aktion“ für Weingüter an der Ahr geflossen. Weitere 70.000 Euro wurden für Rebscheren geleistet, die den Winzerinnen und Winzer an der Ahr zugutekamen.

Die Mittelvergabe erfolgt in gemeinsamer Abstimmung der südpfälzischen Verwaltungsspitzen, dem Sparkassenvorstand und der Geschäftsführung der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße.

Info

Spenden sind weiter möglich unter „Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.