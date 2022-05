In Edenkoben wurde das Projekt „Edenchor“ ins Leben gerufen. Für das Jubiläumskonzert „150 Jahre Volkschor“ am 29. Oktober im Kurpfalzsaal werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht.

Dafür konnte die bekannte Edenkobener Chansonsängerin und Entertainerin Annette Postel als Mitwirkende gewonnen werden. Sie wird die Veranstaltung auch moderierend begleiten. Gefördert wird das Projekt durch die Initiative „Neustart Amateurmusik“ des Bundesmusikverbands Chor & Orchester. Interessierte sind eingeladen, die Chorarbeit unter der Leitung von Michael Hilschmann in einer Singstunde kennenzulernen, immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Cafeteria der Paul-Gillet-Realschule plus, Weinstraße 132, in Edenkoben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Beate Hanewald, E-Mail info@volkschor-edenkoben.de, Telefon 06323 9888499 oder 0152 28962254.

Zudem hat der Volkschor bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Da sich für das Amt des Vorsitzenden niemand fand, wurde vereinbart, dass die erste Vorsitzende Beate Hanewald das Amt bis zum Jahresende kommissarisch ausübt. Das Ziel ist, bis dahin einen Kandidaten zu finden. Ihre kommissarische Stellvertreterin ist Ina Wagner. Zum Kassierer wurde Udo Theile gewählt, zum kommissarischen Schriftführer Bernd Ziegler. Im Beirat des Vorstands vertreten sind Gertrud Gries, Marietta Klee, Sabine Veh und Helga Wambsganß. Die beiden Kassenprüfer Else Weigel und Jürgen Braun erklärten sich bereit, ihr Amt für weitere zwei Jahre auszuüben.