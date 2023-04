Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Ratten gibt es am Kropsbach in der Nähe der Kindertagesstätte St. Elisabeth. Eine Erzieherin macht sich deshalb Sorgen. Die Kreisverwaltung will nach einer Ortsbegehung am Mittwoch Schritte gegen die Nager unternehmen.

Seit Beginn des Frühjahrs tauchen am Kropsbach in Höhe der Kindertagesstätte St. Elisabeth immer mehr Ratten auf, hat Tanja Fritzinger, Erzieherin in der Kita und Mitglied des Kirrweilerer