„So schlimm war es noch nie.“ Sabrina Müller-Molinet, Leiterin der Kita St. Martin in Bad Bergzabern, ist fassungslos. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde das Außengelände der Einrichtung von Randalierern zerstört, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Die Kinder sind verstört. Eltern und die Leitung reagieren.

„Heute war es wirklich furchtbar“, berichtet Kita-Leiterin Sabrina Müller-Molinet von der zweiten Zerstörung in dieser Woche, die Unbekannte in der Nacht auf