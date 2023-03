Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Huch, es ist plötzlich Winter. „Und bei uns kam gar kein Räumfahrzeug vorbei“, regt sich so mancher am Gartenzaun oder in den sozialen Medien auf. Dabei sind in vielen Fällen die Anwohner selbst in der Pflicht – nicht nur auf den Gehwegen, sondern auch auf den Straßen.

Der Termin hätte nicht passender sein können. Am Mittwochabend beschloss der Stadtrat Annweiler den Streudienstplan, und just an diesem Tag verwandelte der erste Schnee die