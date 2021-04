Ein historisch bedeutsamer, derzeit aber noch unansehnlicher Platz soll neu gestaltet werden: die Fläche an der Ecke Hauptstraße/Schloßstraße, wo sich einst ein Teil der Ortsbefestigung befand. Was genau ist auf dem Platz geplant?

Über die Neugestaltung des Platzes, der derzeit als Parkplatz genutzt wird, wird bereits seit Längerem diskutiert. Inzwischen ist der südliche Teil, der ursprünglich privat war, wieder verkauft und soll bebaut werden. Damit konnten die Planungen für den Teil an der Einmündung Hauptstraße/Schlossstraße nun abgeschlossen werden und können umgesetzt werden.

Auf dem Gelände soll ein Quartiersplatz entstehen, mit einem großkronigen Baum, Sitzgelegenheiten und Pflanzbeeten. Auf der westlichen Seite soll der Teil der historischen Ortsbefestigung, der sich dort befand, wieder aufgebaut werden. „Es gibt Fotos davon, so dass man genau weiß, wie die Mauer aussah“, erklärte Architekt und Stadtplaner Klaus Meckler (Kaiserslautern), der die Planung entworfen hat. An den einstigen Wallgraben soll durch einen angedeuteten Wasserlauf erinnert werden. Die geplante Wasserfläche soll Klima und Aufenthaltsqualität der Fläche verbessern. Gedacht ist darüber hinaus an eine Skulptur mit Bezug zur Geschichte Kirrweilers als ehemaliger fürstbischöflicher Sommerresidenz. Wenn diese Idee finanzierbar ist, was noch abschließend geprüft werden muss, soll die Künstlerarbeit ausgeschrieben werden, sagte Ortsbürgermeister Metzger im Gemeinderat.

Einheitliches Pflaster

Die gesamte Fläche soll einheitlich gepflastert, auch die Schloßstraße in diesem Abschnitt soll in den Quartiersplatz einbezogen werden, erklärte Meckler.

Da das Gelände leicht abschüssig ist, müsse man zur Schloßstraßenecke hin drei Stufen akzeptieren, auch wenn das gesamte Gelände grundsätzlich barrierefrei gestaltet werden soll. Angenommen wurde auch der Vorschlag von Simone Stadler-Rehers (Bürgerliste), mit unterschiedlich hohen Sitzgelegenheiten auch Senioren mit Rollatoren gerecht zu werden.

Eine E-Bike-Ladestation stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. Kritikpunkt war, dass es fraglich sei, ob Radler sich tatsächlich so lange auf einem Platz ohne gastronomisches Angebot aufhalten, bis der Fahrradakku wieder geladen ist. Außerdem könne man dort zu wenig Fahrräder vorschriftsmäßig abstellen, so dass einige Ratsmitglieder einen der nahe gelegenen Parkplätze hierfür bevorzugten.

Welche Kosten dort für eine weitere Ladestation entstehen würden, soll Hugo Treber (SPD) in Erfahrung bringen, der bereits federführend für die Ladestation am Edelhof gesorgt hatte. Zufrieden zeigten sich die Fraktionsvorsitzenden Willy Sebastian (Bürgerliste) und Felix Zöller (CDU) auch mit den überschaubaren Instandhaltungskosten des Platzes, der dorfplanerisch sehr gut gelungen sei. Laut Metzger soll der Quartiersplatz für Dorffeste über zukunftstaugliche Veranstaltungstechnik verfügen.

Das Kaiserslauterer Büro „Meckler und Partner“ soll nun auch für die Erstellung des Bebauungsplans Bordmühlweg zuständig sein, beschloss der Gemeinderat. Das Unternehmen habe das günstigste Angebot vorgelegt.