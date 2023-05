Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Französische Croissants, deutsche Brezeln, Kaffee. Es ist sieben Uhr am Montagmorgen. Die Kaffeetafel steht an der Grenze von Schweigen nach Weißenburg, Autofahrer hupen Beifall. „Heute ist es so weit, und das wollen wir feiern“, sagen Politiker von „hiwwe unn driwwe“, die sich an diesem Tag zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen haben.

Seit Montag sind nach drei Monaten die Grenzen nach Frankreich wieder offen. Keine Bescheinigungen mehr, auf denen der Grenzübertritt begründet werden muss, keine Grenzkontrollen