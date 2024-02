Die Biundo-Kommission ist erneut zusammengekommen. Es wurde wieder emotional, auch mal lauter. Die Rolle des Stadtpfarrers Annweilers während der NS-Zeit ist ein sensibles Thema – vor allem wenn ein Nachkomme mit am Tisch sitzt. Das Ergebnis hat Potenzial, allen Seiten Gehör zu verschaffen.

Anderthalb Jahre hat es gedauert. Nun ist ein zweites Treffen der Biundo-Kommission zustande gekommen. Seitdem gab es einige Bemühungen, letztendlich aber kein Resultat. Würde dieses Treffen im großen Saal des Rathauses zu einer Einigung führen können? Oder würden verletzte Familienehre und wissenschaftliche Kontroversen die Überhand gewinnen?

Zwischen Vertretern der Stadt, aus historischen und theologischen Kreisen haben auch zwei Menschen am runden Tisch Platz genommen, die zum ehemaligen Stadtpfarrer von Annweiler eine ganz besondere Beziehung haben: sein Enkel und dessen Frau. Erst durch die RHEINPFALZ-Berichterstattung hatten Gerhard und Gabi Biundo davon erfahren, dass dem geschätzten und mit hohen Würden ausgezeichneten Großvater Regimenähe während der NS-Zeit vorgehalten wird. Wenn der Frankenthaler, der selbst schon im Rentenalter ist, das Wort ergreift, bebt seine Stimme: „Was ist der Grund dafür, meinen Großvater hier so anzuprangern?“, fragt er in Richtung Helmut Schlieger, der den Stein einst ins Rollen gebracht hatte und beim ersten Kommissionstreffen nicht dabei sein konnte.

„Intensive Verstrickung mit NS-Regime“

Der ehemalige Lehrer des Evangelischen Trifelsgymnasiums (TGA) hatte 2022 eine Monografie über Georg Biundo verfasst und diese an die Stadt herangetragen. Diese stützt sich weitgehend auf zwei wissenschaftliche Untersuchungen: 2000 veröffentlichte der kanadische Historiker Ronald D. Webster, der als einer der ersten Forscher Zugang zu den persönlichen Akten Biundos bei der Landeskirche in Speyer bekam, seine Einschätzung des Pfälzer Kirchenmanns unter dem Titel „Deutscher Pastor, leidenschaftlicher Nationalist, zeitweilig Antisemit“. In seinem Beitrag zum landeskirchlichen Projekt „Protestanten ohne Protest“ kommt Professor Michael Tilly 2016 zu dem Schluss: „Biundos intensive Verstrickungen mit dem nationalsozialistischen Regime und seine frühe und aktive Unterstützung der NS-Ideologie sind dokumentiert.“ Jener Wissenschaftler wird später bei diesem Kommissionstreffen noch eine entscheidende Rolle spielen.

Pfarrer Georg Biundo vor kriegszerstörten Gebäuden nach dem Bombenangriff am 29. Dezember 1944 in Annweiler. Foto: Archiv Evangelische Kirche der Pfalz

Doch erst einmal machen alle Seiten deutlich, dass es bei der Aufarbeitung der Vergangenheit des Pfarrers, Historikers und Uni-Professors jetzt darum gehen müsse, sich mit sachlichem und wissenschaftlich fundiertem Blick der historischen Figur zu nähern. Bereits nach dem ersten Kommissionstreffen war Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried an die Mainzer Heimatuni Biundos herangetreten mit der Bitte, dort eine Untersuchung zu veranlassen. Ziel sei von Anfang an gewesen, nicht nur die Person Biundo, sondern die gesamte Stadtgeschichte während der NS-Zeit zu beleuchten, um darauf aufbauend möglichst auch eine neue Stadtchronik erstellen zu können. Die jüngste stammt aus dem Jahr 1969, ein überarbeiteter – respektive entschärfter – Text der Stadtchronik von Georg Biundo aus dem Jahr 1937. Nun ja, die Mainzer Professoren zeigten sich sehr interessiert, einen Beitrag dazu leisten zu können, machten aber deutlich, dass die Uni dafür Personal abstellen müsste und dies entsprechend koste. Mit einer Größenordnung von 250.000 Euro müsste die Stadt wohl rechnen, berichtet Seyfried von dem Treffen. Obwohl andere am Tisch diese Summe für maßlos überzogen halten. Da sich die klamme Kommune solch eine Ausgabe nicht leisten kann, geht es nun darum, Wege zu finden, die kostengünstiger sind, aber trotzdem alle Seiten mitnehmen.

Ausstellung nach Annweiler holen

Archivar Sven Gütermann und TGA-Leiter Steffen Jung empfinden es als wichtig, der Geschichte nicht die heutige Sichtweise überzustülpen, sondern den Nationalsozialismus aus seiner Zeit heraus zu betrachten. „Wie hat der Mensch dazu gedacht und sich innerhalb eines nicht-freiheitlichen Systems verhalten? Und was können wir daraus lernen?“, sind für Jung die essenziellen Fragen. Auch Eberhard Dittus als Vertreter der Jüdischen Kultusgemeinde macht deutlich, dass Biundos Geschichte kein Einzelfall ist: „Die Mehrheit der evangelischen Pfarrer damals war braun. Aber das darf uns nicht davon abhalten, die Zeit kritisch zu beleuchten.“

Er schlägt vor, die Wanderausstellung „Protestanten ohne Protest“ der Evangelischen Landeskirche nach Annweiler zu holen. So könnte man auch die Bevölkerung mehr in das Thema einbeziehen. Eine Idee, die bei Seyfried auf fruchtbaren Boden stößt. „Da gibt es bestimmt Möglichkeiten im Museum, im Rathaus, im Hohenstaufensaal, im TGA oder auf der Burg.“ Schließlich war Biundo lange Vorsitzender des Trifelsvereins und Ideengeber für die Trifelsstraße. Ihm zu Ehren ist dort auch ein Gedenkbrunnen errichtet worden. Wie die Stadt mit diesem Erbe umgeht? Noch unklar. Eigentlich hätte eine wissenschaftliche Bewertung der Rolle Biundos dem Stadtrat Grundlage dafür sein sollen, um zu entscheiden, ob die städtischen Würdigungen noch gerechtfertigt sind. Doch davon ist man weiterhin entfernt. Seyfried hätte sich zum Beispiel eine erklärende Tafel am Brunnen vorstellen können.

Besuch mit Nachfahren im Archiv

Auch wenn keine wissenschaftliche Untersuchung im Großen machbar scheint, so will die Stadt versuchen, zumindest eine Lösung im Kleinen hinzukriegen. Was an diesem Tag noch einmal deutlich wird: Die ganze Geschichte ist für Familie Biundo unglaublich belastend. Immer wieder fragt der Enkel nach Quellen und Beweisen. Wie können die beiden wissenschaftlichen Abhandlungen über Georg Biundo ein komplett anderes Bild zeichnen, als er es von seinem Opa hat? Um diesen Lebensabschnitt für den Nachfahren und seine Gattin greifbarer zu machen, schlägt Jung vor, dass Kommissionsmitglieder gemeinsam mit der Familie das Archiv der Landeskirche besuchen. „Das hilft uns allen“, findet auch Seyfried, um so einen unmittelbaren Eindruck davon gewinnen zu können, wie sich Biundo in persönlichen Dokumenten äußerte.

Zudem wollen Jung und Dittus ihre Kontakte nutzen und Professor Tilly, der den Biundo-Beitrag in „Protestanten ohne Protest“ verfasst hat, sowie Ulrich Wien, Professor für Kirchengeschichte an der Landauer Uni, ansprechen und um Mithilfe bitten. Seyfried wird Tilly auch im Namen der Stadt fragen, ob er seine Abhandlung unter Einbezug der Quellen und der Nachfahren aufarbeiten würde. Ob dann irgendwann auch noch eine neue Stadtchronik angestoßen wird, ist noch nicht geklärt. „Es wäre längst Zeit dafür, aber der Aufwand wäre enorm“, so Seyfried. Vielleicht ließe sich ja der pensionierte Archivar Rolf Übel für das Projekt gewinnen, wirft Dittus als Vorschlag in den Raum.