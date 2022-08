Auf dem Werner-Kastner-Platz und dem Schafplatz in Edenkoben geht es von Freitag bis Sonntag rund.

Nicht nur Erzeugnisse der Edenkobener Winzer werden bei der Feier anlässlich des Geburtstages König Ludwig I. ausgeschenkt, sondern auch Bier aus der bayerischen Partnerstadt Dinkelsbühl. Festbieranstich ist am Freitag um 18 Uhr, dazu wird Markus Albert Rock, Pop, Oldies und Schlager zu Gehör bringen. Wer im Dirndl erscheint, erhält ein Freigetränk und darf sich der Prämierung des schönsten Dirndls stellen.

Am Samstag gibt es ab 17 Uhr Blasmusik, bevor um 19.30 Uhr Franz Müller für die musikalische Unterhaltung sorgen wird. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Festbühne, danach folgt die offizielle Begrüßung der Festgäste durch Stadtbürgermeister Ludwig Lintz und Weinprinzessin Fine I. Das Hoffmann-Hammer-Trio präsentiert auf Einladung durch den Kulturverein Edenkoben Musik in Pfälzer Mundart mit Lyrik.

An den Festtagen wirken auch die Gästeführer mit. Karl Hahn lädt für Freitag um 16.30 Uhr zu einem Spaziergang auf dem Historischen Weinlehrpfad an der Villastraße ein. Er verbindet Wissenswertes mit Geschichten und Anekdoten rund um den Wein, der auch als Kostprobe gereicht wird. Am Samstag um 10.30 Uhr darf bei Peter Mohrs Schmunzelführung ab dem i-Punkt die Stadtgeschichte mit einem zwinkernden Auge erlebt werden. „Vino Pedalia“ heißt die 25 Kilometer lange Rundtour, die Pfälzer Lebensart vermittelt. Am Sonntag um 11 Uhr ist Start am i-Punkt. Eine Anmeldung im Tourismusbüro SÜW ist erforderlich, die Teilnehmer brauchen ihr eigenes E-Bike.