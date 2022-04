Zum Start der Ausflugssaison am 1. Mai ergänzen die Freizeitlinien an Sonn- und Feiertagen wieder das ÖPNV-Angebot im Landkreis Südliche Weinstraße – und über die Region hinaus. Welche Ziele dank des Neun-Euro-Ticktes im Sommer kostengünstig per Bus und Bahn zu erreichen sind.

Besonders attraktiv macht die Ausflugssaison das vom Bund angekündigte „Neun-Euro-Ticket“, das für die Sommermonate Juni, Juli und August jeweils erworben werden kann. Die vergünstigte Monatskarte wird für den Nahverkehr in ganz Deutschland gelten. Zahlreiche Ausflugsziele und weitere Sehenswürdigkeiten lassen sich damit kosten- und umweltfreundlich erreichen.

Die Wanderbusse in SÜW und darüber hinaus

Die Linie 503, auch „Kalmitexpress“ genannt, verbindet Neustadt über Maikammer mit der höchsten Erhebung des Pfälzerwaldes, der Kalmit.

Die Linie 506 führt entlang einer Vielzahl von Ausflugszielen durch das Edenkobener Tal. Unterwegs kommt sie an Freizeit- und Wanderzielen wie dem Schloss Villa Ludwigshöhe – der Sommerresidenz des bayrischen Königs Ludwigs I. – oder dem Forsthaus Heldenstein vorbei. Über die Gemeinden Weyher und Rhodt führt der Rundkurs wieder an den Bahnhof Edenkoben.

Wild- und Wanderpark, Burg Berwartstein

In der Sommersaison verkehrt die Linie 521 an Sonn- und Feiertagen im Zwei-Stunden-Takt vom Bahnhof Landau über Eußerthal hinauf bis zum Forsthaus Taubensuhl. Auf dem Weg dorthin werden auch die Wanderhaltestellen „Abzweigung Siebeldinger Hütte“ und „Am Essig“ angefahren. Auch ins Dernbachtal fährt die Linie 521, zum Beispiel für Wanderungen rund um Ramberg oder Dernbach.

Mit der Linie 531 wird der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz an Sonn- und Feiertagen ab 1. Mai stündlich angefahren.

Die Burg Berwartstein (Haltestelle „Erlenbach, Berwartstein/Seehof“) wird von Bad Bergzabern aus mit der Linie 545 an Sonn- und Feiertagen stündlich bedient.

Anschlussticket in Frankreich nötig

Zur Burg Trifels kommen Interessierte mit der Linie 527 vom Bahnhof Annweiler stündlich. Die Weiterfahrt innerhalb Annweilers mit demselben Fahrschein sowohl bei Umstieg vom Zug als auch bei Anreise mit dem Bus ist kostenfrei bis zur Burg Trifels möglich. Die Linie bedient auch die Wanderparkplätze „Windhof“ und „Ahlmühle“ sowie die Klettererhütte und die Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe.

Vom französischen Bahnhof Wissembourg, der mit der Linie 543 stündlich von Bad Bergzabern aus angefahren wird, pendelt die Linie 317 über die Maginot-Linie zur Burg Fleckenstein. Die Linie 317 zur Burg gehört allerdings nicht zum VRN-Tarif, ein Einzelfahrschein für 2,50 Euro ist daher zusätzlich zu lösen. Bei Vorlage eines aktuellen Bustickets bietet die Burg einen Rabatt von 50 Prozent auf den Eintritt.

Die Saisonzüge mit Halt im Landkreis SÜW

Seit Anfang April bis voraussichtlich 1. November fahren am Wochenende und an Feiertagen wieder die zusätzlichen Ausflügszüge nach Wissembourg, Strasbourg und ins Dahner Felsenland.

Der Ausflugszug „Bundenthaler“, der außerdem auch mittwochs fährt, ist dann von Neustadt unter anderem mit Halt am Bahnhof Annweiler bis Dahn und Bundenthal unterwegs. Auch der in Karlsruhe startende „Felsenland-Express“ bietet wochenends und feiertags eine umsteigefreie Verbindung bis Dahn und Bundenthal, der Zustieg ist auch am Bahnhof Annweiler möglich. Alternativ bietet es sich an, mit der Queichtalbahn zwischen Landau und Pirmasens zur Haltestelle „Hinterweidenthal Ost“ zu fahren und dann die Fahrten der „Wieslauterbahn“ für Ausflüge nach Dahn und Bruchweiler zu nutzen.

Expresszüge im Angebot

Die Strecke von Neustadt an der Weinstraße über Wissembourg nach Haguenau und Strasbourg bedient der „Strasbourg-Express“. Im Landkreis SÜW können Fahrgäste während der Saison an allen Haltepunkten zwischen Neustadt und Landau sowie in Steinfeld, Kapsweyer und Schweighofen in den „Strasbourg-Express“ zu- beziehungsweise aus ihm aussteigen.

Der „Weinstraßen-Express“ wiederrum fährt von Koblenz nach Bad Kreuznach über Neustadt nach Wissembourg. UDer „Elsass-Express“ verkehrt zwischen Mainz über Alzey/Worms nach Neustadt und Wissembourg. Im Landkreis SÜW können Fahrgäste ab den Bahnhöfen Steinfeld, Kapsweyer und Schweighofen von diesen beiden Zusatzzügen profitieren, im Alltag oder für einen Ausflug.

Info

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.suedlicheweinstrasse.de/wanderbusse. Die Fahrplanauskünfte gibt es online unter www.rolph.de, www.vrn.de sowie unter www.bahn.de.