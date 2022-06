Mit 75 Oldtimern startet am Samstag, 18. Juni, die Vino Miglia, die der Automobil-Club Maikammer zum 13. Mal organisiert. Start ist um 8.45 Uhr in Neustadt, Ziel ist Meran in Südtirol.

Die Reise, mit der auch für den Pfälzer Wein geworben wird, dauert eine Woche, bis zum 25. Juni. Mit der Startnummer 1 eröffnet das älteste Auto, der Invicta 3 L Open Tourer aus dem Jahr 1928, den Reigen, so der Veranstalter. Die Vino Miglia, die von den Fans auch gerne „Traumschiff auf Rädern“ genannt wird, ist für Fahrzeuge bis zum Baujahr 1981 ausgeschrieben und zählt mit einer Strecke von über 1800 Kilometern zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa.

Die Pfälzer Weinkönigin Sophia Hanke wird die Tour begleiten und sicher auch selbst in das eine oder andere Lenkrad greifen. Die Tour führt durch sechs Länder und über bis zu 2500 Meter hohe Alpenpässe. Mit einzelnen Zeit- und Fahrprüfungen werden Tagessieger und am Ende ein Gesamtsieger gekürt, der in Wein aufgewogen wird. Im Vordergrund stehen das Landschaftserlebnis, das gute Essen und die Gemeinschaft.

Die Fahrt findet seit 1997 alle zwei Jahre statt. Mehr als 25 ehrenamtliche Helfer des AC Maikammer, gelbe Engel des ADAC sowie amtierende Weinköniginnen begleiten die Teams. Rückkehr der Oldtimer-Karawane ist am Samstag, 25. Juni, gegen 17 Uhr, auf dem Marktplatz in Neustadt.