Ein abgefackeltes Spielhäuschen, Graffiti und zerschlagene Glasflaschen – von Vandalismus betroffen sind auch zentral gelegene Schulen wie jene Einrichtungen in Herxheim. Häufen sich die Fälle seit Corona?

In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Vandalismus an seiner Schule verstärkt, berichtet Bernd Rieder. Der Leiter der Grundschule Herxheim arbeitete vor seinem Lehramtsstudium als Polizist. „Das Allgemeineigentum wird nicht mehr so sehr wertgeschätzt“, so seine Erfahrung. Rieder möchte die Fälle nicht an Corona festmachen. „Jugendliche ziehen sich dahin zurück, wo sie einen ungestörten Platz finden.“

Die Grundschule liegt zentral im Ort. Abends sei der Schulhof frei zugänglich und werde von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. Wenn Rieder oder ein anderes Mitglied des Kollegiums die Besucher sehen, „bitten wir sie, die Sachen wegzuräumen, wenn sie fertig sind. Morgens sehen wir dann manchmal, dass dies nicht gemacht wurde.“ Manchmal kommen auch Schüler vom Pamina-Schulzentrum vorbei, wenn sie Pause haben.

Klorollen in die Toilette gesteckt

Schmierereien mit Sprühfarbe würden immer wieder an den Wänden der Turnhalle entdeckt. Ebenso zerschlagene Flaschen werden. Und dann gibt es noch den Vandalismus von Kindern der eigenen Schule. Gemeint sind vor allem Schäden auf der Schultoilette. „Manchmal ist wochenlang gar nichts, dann werden wieder Klorollen ins Klo gesteckt oder Dichtungen aus Türen gerissen und Papierhalter von der Wand getreten“, berichtet Martin Roth, Hausmeister und -techniker der Grundschule.

Roth berichtet darüber hinaus von Graffiti an Spiel- und Klettergeräten. Die Bauzäune der derzeit bestehenden Baustelle im Hof der Grundschule würden als Klettergerüst missbraucht und umgeworfen. Erwischt worden sei bisher noch keiner. Dies liege wohl daran, dass die Taten zu unterschiedlichen Zeiten begangen werden.

Überwachungskameras installiert

Roth berichtet, dass das Pamina-Schulzentrum in Herxheim wegen der Fälle an Vandalismus bereits Kameras auf dem Schulhof installiert habe. Wie Schulleiter Simon Lietzmann erklärt, werden die Aufnahmen an den beauftragten Dienstleister weitergeleitet, der diese auswertet und bei Bedarf die Polizei informiert. Ob die Kameras die Situation verbessert haben, kann Lietzmann nicht beurteilen.

Ebenfalls im Ortskern liegen die Realschule plus und die Grundschule in Bellheim. An der weiterführenden Schule wurde mal ein Spielhäuschen angezündet. Zudem werde immer wieder Müll auf Treppen liegengelassen. Das berichtet Anette Weber, Schulleiterin der Realschule. Sie findet aber nicht, dass es seit Corona mehr Fälle von Vandalismus gibt. Auch Grundschulleiterin Isolde Vongerichten verneint. „Bei uns an der Schule haben wir schon immer mit Vandalismus zu tun“, sagt sie. Um den Schulgarten mit dem dazugehörigen Spielplatz zu schützen, habe die Gemeinde einen Wachdienst damit beauftragt, nach dem Rechten zu schauen.