Normalerweise kommen die Knickschoppen von Josephine und Thomas Schäfer krumm daher. Das neueste Modell fällt da aus der Reihe, dafür trägt es eine wichtige Botschaft.

Mit den Knickschoppen hat sich das Roschbacher Ehepaar Schäfer ein zweites Standbein aufgebaut. Ihre Gläser mit Knick in der Optik haben neben dem auffälligen Design ein markiges Motiv, das bei ausgewählten Editionen von Thomas Schäfer selbst per Sandstrahltechnik angebracht wird. Vor allem bei Touristen sind die Knickschoppen ein Renner. Im vergangenen Jahr haben die Schäfers etwa 7000 Stück verkauft. Nun gibt es ein neues Modell, das diesmal als Dubbeglas ohne Knick auf den Markt kommt. Zu sehen sind Weintrauben und der Schriftzug „Vielfalt ist die beste Idee“.

Das Motiv sei ein pfälzer Beitrag zur Diversität, nach dem Motto „Die Reben machen es uns vor“, erklärt Thomas Schäfer. Er ist hauptberuflich im Naturwissenschaftlichen Technikum in Landau tätig und schlägt auf dem Glas den Bogen von biologischer und gesellschaftlicher Diversität. „Für gute Reben ist eine hohe Biodiversität enorm wichtig“, so Schäfer. „Wenn wir die gleiche Toleranz und Akzeptanz im zwischenmenschlichen Bereich walten lassen wie im Bereich der Reben, wird unsere Gesellschaft nicht nur durch guten Wein, sondern auch durch mehr Verständnis untereinander bereichert.“ Die Gläser gibt es bei diversen Einzelhändlern in der Pfalz, aber auch vor Ort bei Familie Schäfer in Roschbach.

Info

Infos zu den Knickschoppen im Internet unter www.knickshop.de