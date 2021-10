Ein Ende der Sperrung ist in Sicht. Seit Sommer ist die Straße zwischen Queichhambach und Albersweiler an einer Stelle einseitig gesperrt. Jetzt endlich wird der Kanalschaden repariert. Wer die Zeche zahlt, ist aber immer noch nicht klar.

Schon seit etwa drei Monaten müssen Autofahrer in der Straße „Am Bahnhof“ eine Schlängellinie um die rot-weißen Absperrgitter machen. Grund: Der Entwässerungskanal unter der Straße ist kaputt, die Straße drohte einzubrechen, wenn schwere Fahrzeuge darüber donnerten. Mittlerweile ist der Reparaturauftrag an eine Firma vergeben worden, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Übernächste Woche beginnen die Arbeiten, die in etwa zwei Wochen erledigt sein dürften.

Knapp 13.000 Euro wird das Ganze kosten. Und wer zahlt dafür? Da gab es zwischen Stadt und Stadtwerken unterschiedliche Ansichten über die Zuständigkeit. Denn einerseits betrifft der Kanalschaden die Straßenentwässerung im Außenbereich, andererseits hängen auch noch drei Hausanschlüsse dran. „Es ist eine gemeinsame Angelegenheit. Wir sehen, wie wir das aufteilen“, hält Seyfried den Ball flach. Im Endeffekt gehörten ja auch die Stadtwerke zur Stadt.