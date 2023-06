367 Jugendliche aus Rheinland-Pfalz und seinen Partnerregionen Oppeln, Mittelböhmen und Burgund-Franche-Comté haben sich in diesem Jahr mit 53 Arbeiten am 37. Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung beteiligt. Sechs Arbeiten wurden mit einem ersten und neun mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. 15 Jugendliche des Gymnasiums Edenkoben verdienten sich für ihren Podcast „Krieg in Europa in den sozialen Medien“ einen zweiten Preis. Die Jury lobt: „Dem Beitrag liegt eine zielführende Idee zugrunde, indem drei bei Jugendlichen beliebte Medien durch je eine/n Sprecher/Sprecherin vertreten werden. Der in Anlehnung an Formate der Gesprächsforen im Rundfunk entwickelte Beitrag zeichnet sich durch einen gut überlegten und vorbereiteten Fragenkatalog aus, der viele ,quellenkritische' Aspekte aufnimmt.“

Landtagspräsident Hendrik Hering und der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki, sind begeistert von den Werken der Jugendlichen. Für Hering sind die Teilnehmerzahlen ein Zeichen dafür, „dass junge Menschen sich einmischen und gehört werden wollen“. Ihre kreativen Ideen und klugen Gedanken zeigten, wie sehr sie sich für Politik interessieren. Auch Kukatzki zeigte sich begeistert über das Engagement der jungen Leute.

Die Jugendlichen konnten ihre Meinungen, Ansichten und Lösungsansätze in Videos oder Textarbeiten, gestalterisch-bildnerischen Werken oder Präsentationen und Homepages verarbeiten.

Mehr zum Wettbewerb und den ausgezeichneten Arbeiten gibt es hier.