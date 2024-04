Isolde Kerst will Ortsbürgermeisterin von Schweigen-Rechtenbach werden. Kerst ist Vorsitzende des Tourismusvereins Wein & Kultur. Sie wolle die regionale Kultur fördern, die Infrastruktur stärken sowie Umweltschutzmaßnahmen und Tourismus fördern, heißt es in der Mitteilung. Die Kandidaten lädt alle Einwohner für Donnerstag, 25. April, 19 Uhr, in den Weintorsaal ein, um ihre Vision für die Zukunft von Schweigen-Rechtenbach vorzustellen.