Die Initiative Südpfalz Energie fordert mehr Tempo bei der Energiewende. Bei einer Veranstaltung in Birkweiler tauschte sie sich unter anderen mit Lokalpolitikern und Landwirten aus. In einem Punkt sind sie sich einig, in einem anderen die Fronten verhärtet.

Die Energiewende ist die Herausforderung unserer Zeit. Die von der Politik gesteckten Klimaziele sollen frühmöglichst erreicht werden. Die Initiative Südpfalz Energie (Ise) und ihr Vorsitzender