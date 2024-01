Freude bei den Karnevalisten: Christiane Staab ist als sechstes Mitglied der KG Hameckia mit der höchsten Auszeichnung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine ausgezeichnet worden, dem Goldenen Löwen mit Brillanten. Den gibt es für aktive Karnevalisten, die 22 Jahre zuvor mit dem Goldenen Löwen geehrt wurden und immer noch in ihren Vereinen aktiv sind.

Christiane Staab ist seit 1978 aktiv in der KG Hameckia. Als Mitglied der Gruppe Golden Stars schnupperte sie schon damals nicht zum ersten Mal Bühnenluft. Bereits in den 1960er-Jahren tanzte sie kurz bei der damaligen Roten Garde, wie Christiane Sprenger in ihrer Laudatio erwähnte. Sprenger, ebenfalls mit dem „Brilli“ ausgezeichnet ist, ist seit Jahren sowohl karnevalistisch wie auch freundschaftlich eng mit Christiane Staab verbunden.

Hunderte Liter Waffelteig

Als Pfälzerin mit niedersächsischem Migrationshintergrund, geboren in Königslutter, sei sie längst eingebürgert und überzeugte Bergzabernerin, versicherte die 75-jährige Staab lachend. Einen Teil ihrer Schul- und Lehrzeit, die Gründung ihrer Familie mit einem „Einheimischen“ und das ganze Berufsleben der gelernten Steuerfachgehilfin fanden in Bad Bergzabern statt. Sie stand immer mit einer Gruppe auf der Narrenbühne: von 1978 bis 1993 bei den Golden Stars; von 1994 bis 2001 plauderte sie mit den Elwetratschen über alles, was sich in der Kurstadt ereignete. Seit der Kampagne 2010/11 bis heute steht sie mit der Gesangsgruppe Chores auf der Narrenbühne und hofft, dass dies noch lange so bleiben wird.

Nicht nur während der Karnevalszeit ist Christiane Staab bei der Hameckia aktiv: Nicht einmal sie selbst kann sagen, wie viele Hektoliter Waffelteig sie für Veranstaltungen der Hameckia schon gerührt hat. Sie ist überall einsatzbereit, egal ob auf der Bühne, in der Küche, beim Kartenverkauf oder anderen Aufgaben. Sie setzt sich mit Herzblut für die KG Hameckia ein. Ab 1989 hatte sie 21 Jahre lang der Vorstandschaft als Schriftführerin angehört. Für ihr großes karnevalistisches Engagement erhielt sie 2000 den Goldenen Löwen, 2007 wurde sie mit dem Silbernen BDK-Orden ausgezeichnet. Seit 2011 ist die Vollblutkarnevalistin Ehrenmitglied der KG Hameckia.