Nachdem Metzger Walter Adam im vergangenen Jahr Botschafter Melnyk eine Leberwurst nach Berlin brachte, wagte sich der Herxheimer nun an ukrainische Wurst. Zur Verkostung eingeladen waren Menschen, die vor dem Krieg in die Südpfalz geflohen sind. Wie es geschmeckt hat, erzählt die Journalistin Diana Nakonechna, die seit einem Jahr in Insheim lebt.

Walter Adam und seine Frau Marion betreiben seit 17 Jahren ihre Metzgerei in Herxheim. Geschlachtet und verarbeitet werden die Tiere dort in Eigenregie. Ich war sehr überrascht als ich erfuhr, dass die Metzgerfamilie vor einem Jahr das erste Mal richtigen ukrainischen Lard, das ist Rückenspeck vom Schwein mit Knoblauchgeschmack, probiert hat. „Auf Einladung des damaligen ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk sind wir nach Berlin gereist. Er und seine Frau servierten uns ukrainischen Lard, Borschtsch und ukrainischen Vodka. Es war sehr lecker, ungewöhnlich und unvergesslich“, sagt Walter Adam.

Diesem Treffen in Berlin zwischen den Familien Adam und Melnyk ging eine hochkarätige politische Geschichte voraus. Der ukrainische Botschafter Melnyk nannte Bundeskanzler Olaf Scholz „eine beleidigte Leberwurst“, weil der Kanzler sich weigerte, der Ukraine einen Besuch abzustatten. Als Reaktion darauf, schickte der Metzgermeister Adam Melnyk einen Korb mit seinen Produkten, unter anderem auch mit Leberwurst. Seitdem hat sich zwischen den Familien eine enge Freundschaft entwickelt. Als Vize-Außenminister der Ukraine ist Herr Melnyk nun wieder in Kiew. In persönlichen Nachrichten erzählt er Adam oft von den Raketenangriffen auf die Hauptstadt und andere ukrainischen Städte. „Wir stehen telefonisch und per Whatsapp fast wöchentlich in Kontakt. Das ist nicht immer erfreulich, da der Krieg immer noch weiter geht,“ sagt Adam.

In ukrainischer Wurst wird sehr viel Knoblauch verarbeitet. Foto: Iversen

In ukrainischen Würsten ist sehr viel Knoblauch

Der Herxheimer Metzger beschloss, den Jahrestag seiner Freundschaft mit der Familie Melnyk zu feiern und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass der Krieg in der Ukraine immer noch tobt. Und er beschloss, es auf die Art und Weise zu tun, mit der er sich am besten auskennt – indem er Wurst herstellt. Die Rezepte für die ukrainische Wurst erhielt Adam von Frau Melnyk. „Sie ähneln stark den alten Deutschen Rezepturen, wobei in der Ukraine sehr, sehr, sehr viel Knoblauch verarbeitet wird.“ Zubereitet wurden Objanska, die bei uns einer Krakauer ähneln, Poldawa, eine etwas grobere Salami aus reinem Schweinefleisch, sowie Zinkiwa oder Osterwurst, die Kabanossi ähnelt und heiß geräuchert wird.

Zur ersten Mini-Verkostung der ukrainischen Würste bei Familie Adam nahm ich meinen Mann Ivan, ein echter Lard-Kenner, und meine Tochter Olivia mit. Es war ein sehr herzliches Treffen und wir erhielten einen Rundgang durch die Produktionsstätte. Als wir uns an den Tisch setzten, um die ukrainische Wurst und den Lard zu probieren, beobachtete Adam unsere Reaktion sehr genau. „Was denkt ihr?“, fragte er. „Sehr lecker, es kommt dem Geschmack ukrainischer Wurst sehr nahe. Viel schwarzer Pfeffer und Knoblauch“, antwortete ich und mein Mann Ivan fügte hinzu: „Es riecht nach Heimat. Der Speck ist einfach klasse, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen.“

Die Ukrainer, die vor dem Krieg in die Südpfalz geflohen sind, waren begeistert von der Wurst aus der Heimat. Foto: Iversen

Ukrainer sind begeistert von Adams Zubereitungen

Es war nicht zu übersehen, dass Adam erleichtert ausatmete. Er war sehr glücklich und es war klar, dass es für ihn sehr wichtig ist, eine Wurst zu kreieren, die dem ukrainischen Geschmack entspricht. Schließlich fügen die Deutschen ihren Fleischprodukten nicht so viel Knoblauch hinzu. Eine Woche später trafen wir uns alle zu einer großen Verkostung. Adam und seine Frau hatten 20 Ukrainer, die in Herxheim in einer Containersiedlung leben, in das Haus der Begegnung eingeladen. Vier weitere ukrainische Familien aus Insheim kamen noch hinzu. Diese vier Familien sind meine Nachbarn, wir wohnen alle in demselben Haus. „Ihr seid unsere Gäste. Wir möchten, dass ihr euer Heimatland ein bisschen schmeckt und riecht. Ich hoffe, wir werden einen schönen Tag haben, voll mit Essen und Gesprächen“, sagte Adam zur Begrüßung.

Die Kinder rannten zuerst zum Tisch mit den Fleischprodukten. Sie essen zum größten Teil kein Lard, aber Würstchen sind eine ganz andere Angelegenheit. Vor allem, wenn es so gut riecht. Jeder nahm ein Stück von den unterschiedlichen Wurstsorten und eine Scheibe Brot. Unmittelbar folgten die ersten Reaktionen: „Das ist köstlich“, „es schmeckt wie zu Hause“ und „diese hier mit Pfeffer und Knoblauch ist die köstlichste“.

„Die Würste schmecken fantastisch. Sie haben einen sehr klaren Geschmack, man kann richtig das Fleisch schmecken. Als ob ich für einen Moment wieder nach Hause zurückgekehrt wäre“, sagt der Ukrainer Serhiy Marchenko. Eine weitere Ukrainerin, Svitlana Grankina, hatte diesen Worten noch etwas hinzuzufügen: „Es ist sehr wertvoll, dass die Deutschen ihre Solidarität mit den Ukrainern auf jede erdenkliche Art und Weise zeigen, und dass sie die schwere Kriegszeit mit uns durchstehen. Wir waren sehr glücklich, dass wir Zeit miteinander an einem Tisch verbringen konnten. Wir haben Ukrainisch aber auch ein bisschen Deutsch gesprochen.“

In Herxheim wird jetzt auch ukrainische Wurst verkauft

Die übrig gebliebenen Fleischprodukte packte Marion Adam in zahlreiche Pakete zusammen, die sich die Ukrainer mit nach Hause nehmen konnten. Mein Ehemann Ivan bekam auch ein Paket mit Lard. Als wir wieder zu Hause waren, musste ich ihm Borschtsch, die ukrainische Nationalsuppe, kochen – weil Speck ohne Borschtsch ist wie Pizza ohne Käse. Adam verkauft nun auch ukrainische Würste in seiner Metzgerei in Herxheim. Ich kann diese nur empfehlen.

Übersetzt aus dem Englischen von Barbara Paul.

Die Autorin

Diana Nakonechna Foto: Nakonechna

Diana Nakonechna ist im März 2022 mit ihrer Tochter vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und lebt nun in Insheim. Die 28-jährige Journalistin berichtet in unregelmäßigen Abständen für die RHEINPFALZ von Menschen, die im Krieg leben oder in der Südpfalz untergekommen sind.