Die Hainbachschule in Hochstadt bekommt ein neues Klassenzimmer – in einem Raumcontainer. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Hintergrund ist, dass die räumliche Kapazität der Schule überschritten ist und es deshalb eines zusätzlichen Klassensaals bedarf. Der Container soll auf der Schulwiese an der Turnhalle aufgestellt werden. Er hat eine Grundfläche von 74 Quadratmetern und eine Rauminnenhöhe von 2,66 Meter.