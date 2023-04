Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Weißenburg steht die größte Oldtimerbus-Sammlung der Welt. Der französische Verein Autocars Anciens de France, der auch einen pfälzischen Pendant-Verein in Oberotterbach hat, will seine 123 Schätzchen ab Frühjahr 2021 in einem Museum zeigen. Nun hat die Sammlung einen ganz besonderen Zuwachs bekommen.

Samstagmorgen, 8 Uhr. Vor dem ehemaligen Werksgelände der Firma Wimetal – heute Tenneco – am Ortsausgang von Weißenburg hat sich ein buntes Trüppchen von