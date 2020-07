Die Kita in Pleisweiler-Oberhofen soll erweitert werden. Dafür präsentierte der Landauer Architekt Jürgen Ochsenknecht nun zwei weitere Entwürfe. Der Gemeinderat entschloss sich letztendlich für seine vierte Variante. Was sieht diese vor?

Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau. Im Erdgeschoss soll es einen Mehrzweckraum geben. Die Etage soll an den Bestandsbau angebunden werden, aber auch einen separaten Zugang haben. Im Obergeschoss sind ein dritter Gruppenraum, ein Teamzimmer, ein Elterntreff und die Kinder-Toilette vorgesehen, ebenfalls mit Anbindung an den Bestand. Zudem soll das Vereinsheim umgenutzt werden. Hier sollen ein Speiseraum für die Kinder, eine Küche und WC-Anlagen Platz finden. Das Vereinsheim soll neu gebaut werden – als eingeschossiger Anbau an den Gemeindesaal. Das neue Kita-Gebäude soll 300 Quadratmeter Fläche haben, das Vereinsheim 54 Quadratmeter. Der Architekt rechnet mit rund 1,07 Millionen Euro Kosten.

Der Gemeinderat beschloss auch, Mobiliar für eine dritte Kita-Gruppe im Wert von 19.000 Euro anzuschaffen. Betten, Stühle, Tische und Hocker werden dieser Tage bestellt, damit die weitere Gruppe am 1. August starten kann.