Das Gemeinschaftsprojekt „Effiziente Förderung der Artenvielfalt in ackerbaulich genutzten Landschaften“ auf der Herxheim-Offenbacher Lössplatte wurde als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag in Herxheim übergab die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken den Preis an die Georg-von-Neumayer-Stiftung als Projektträger sowie an die Partner RLP-Agro-Science GmbH, Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und BASF. Die Auszeichnung wird an Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen.

Das Projekt verfolgt das Ziel, auf den wenigen verfügbaren Freiflächen des 330 Hektar großen, vor allem ackerbaulich genutzten Gebietes der Lössplatte eine effektive Flächenaufwertung und -vernetzung zu erreichen. In dem Projekt kooperieren Landwirtschaft, Naturschutz, Wissenschaft und Industrie miteinander, um nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Lösungen im Sinne der Artenvielfalt zu erarbeiten. Darüber hinaus werden die umliegenden Gemeinden und ihre Bürger einbezogen. So wurden biotopvernetzende Blühstreifen angelegt, die Grünstreifen werden gestaffelt gemäht. An einer Geländekante wurden Rohbodenanteile freigelegt. Dies soll Nist- und Nahrungshabitate insbesondere für Wildbienen schaffen. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt.