Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

26 Ukrainer leben in Klingenmünster in einer ehemaligen Pension unter einem Dach. Alle flohen vor dem Krieg in der Ukraine und einige von ihnen feiern zum zweiten Mal Ostern in Deutschland. Diana Nnakonechna, die in Insheim lebt, erzählt, welche deutschen Oster-Traditionen Ukrainer lieben und welche einheimischen Traditionen sie pflegen.

Um die in der Pension in Klingenmünster lebenden Ukrainer kennenzulernen, trafen wir uns dort in einem großen Bankettsaal. Ein langer Tisch war mit einer festlichen Tischdecke bedeckt und es gab